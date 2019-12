Belle e pratiche e dense di significati, a partire dal logo: Youth, gioventù. È la collezione disegnata dai ragazzi in cura in Pediatria Oncologica dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, da oggi in vendita alla Rinascente Milano. Felpe e marchio sono il frutto di sei mesi di lavoro di 32 giovani tra i 15 e i 24 anni, coordinati dalla stilista Gentucca Bini. Il logo, diviso in due da un taglio, raffigura le cicatrici, in particolare quella del port-a-cath, il catetere per l'infusione della chemioterapia. «La cosa bella del progetto», racconta Gentucca Bini, «è che i ragazzi in cura dettano lo stile a chi sta fuori dalla malattia, e non viceversa». Il ricavato della collezione sarà destinato all'associazione Bianca Garavaglia Onlus, che dal 1987 fa assistenza ai giovani dell'IstITuto tumori.(P.Pas.)

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

