Bebe Vio e gli altri Incredibili «La mia eroina mezza matta»

Venerdì 13 Luglio 2018 Paolo Travisi ROMA

Paolo TravisiROMA - I cartoon si adeguano ai tempi che corrono. Il lavoro scarseggia su scala globale, anche se sei un supereroe nel film d'animazione Gli Incredibili 2. Ecco la svolta progressista della Pixar che, a distanza di 14 anni dal primo episodio, racconta la famiglia dai poteri super, ma dai problemi comuni. Perché se Mister Incredibile resta disoccupato, è la moglie, Elastigirl, a farsi carico del mantenimento economico, mentre lui si occupa delle turbe adolescenziali della figlia, dei compiti del figlio e dei pannolini dell'ultimo nato. Nella versione italiana Pixar ha scelto le voci di talent del mondo dello spettacolo e dello sport, per alcuni personaggi secondari: la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, l'inconfondibile Amanda Lear, l'attore Orso Maria Guerrini e il conduttore Rai Tiberio Timperi. «La mia eroina è una mezza matta, iperattiva e superfelice, per questo mi somiglia molto anche nel modo di parlare», dice Bebe Vio, per la prima volta al doppiaggio. Ad Amanda Lear è toccata Edna, donna minuta che rifà il look dei supereroi «ispirata alla signora prepotente della moda, Anne Wintour», rivela l'attrice che avrebbe doppiato volentieri «la Regina di Biancaneve, perché i cattivi sono sempre i meglio vestiti». Per Timperi, «cresciuto a pane e Topolino, le storie di oggi, calate nella realtà, offrono un momento di coesione con i figli», mentre Guerrini nel suo personaggio si è ispirato alla voce grave di «Paolo Ferrari che doppiava Humphrey Bogart». Altro spunto su cui riflettere, è il rapporto ossessivo con la tecnologia, visto che il cattivo di turno ipnotizza chi guarda uno schermo. «Io sono fatta di tecnologia avendo tante protesi nel mio corpo», scherza Bebe Vio, che considera «i social molto utili per promuovere lo sport paralimpico tra i giovani, anche se dopo un po' ti rincoglioniscono».