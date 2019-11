Battuage

SPAZIO DIAMANTE

Lo spettacolo di Vuccirìa Teatro inaugura la stagione di prosa dello Spazio Diamante. Drammaturgia e regia di Joele Anastasi con Anastasi, Federica Carruba Toscano, Ivan Castiglione, Enrico Sortino

Via Prenestina 230B, da oggi al domenica, ore 21, 18 euro, 06 27858101

Artemisia

TEATRO KEIROS

Mise en espace di Marta Bifano e Giuseppe Zambon dalla regia originale

di Daniele Valmaggi sulla grande arte e la drammamatica vicenda della pittrice Gentileschi.

Via Padova 38a, oggi

e domani alle 21, 0644238026

Selton

LARGO VENUE

La band brasiliana trapiantata a Milano, in attesa del nuovo album e del tour 20, arriva in data speciale con alcuni amici - Lo Stato Sociale e Margherita Vicario - sul palco.

Via Biordo Michielotti 2, domani alle 21

