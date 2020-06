BATTAGLIA DELLE REGIONI

Alessandra Severini

Il centrodestra presenta la squadra di candidati governatori che scenderà in campo alle regionali di metà settembre. Al voto andranno Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d'Aosta. Dando prova di unità i tre leader - Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno comunicato i nomi dei candidati frutto di una trattativa durata settimane. «Abbiamo individuato annunciano - la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra».

In Campania la Lega ha ceduto alla fine sul nome di Stefano Caldoro. Fino all'ultimo Salvini ha chiesto liste pulite e un candidato nuovo mettendo sul tavolo i nomi dell'ex rettore dell'ateneo di Salerno, Aurelio Tommasetti e del pm antimafia Catello Maresca. Alla fine però Caldoro l'avrebbe spuntata, con la promessa di nomi eccellenti e forti innesti dalla società civile nelle liste. Così si rinnoverà la sfida del 2015 con Vincenzo De Luca, candidato che nel centrosinistra non tutti amano ma che vola nei sondaggi grazie al boom di popolarità raggiunto nei giorni dell'emergenza. La Lega vorrebbe rifarsi in Toscana: strappare la regione a tradizionale guida rossa, sarebbe una vittoria di peso. Per la sfida è stata scelta Susanna Ceccardi, 33enne fedelissima di Salvini. Qui il Pd ha già scelto il suo nome: Eugenio Giani, attuale presidente del Consiglio Regionale.

Per strappare Puglia e Marche al centrosinistra la scelta è caduta su due candidati di Fratelli d'Italia: Raffaele Fitto e Francesco Acquaroli. Canta vittoria Giorgia Meloni, che in un primo tempo aveva trovato l'opposizione di Salvini sui suoi candidati. In Puglia il centrosinistra potrebbe andare diviso: Italia Viva ha annunciato la candidatura di Ivan Scalfarotto, il Pd riconfermerà Michele Emiliano. Scelta simile potrebbero fare i renziani anche in Veneto e Liguria dove difficilmente Pd e 5 stelle troveranno un candidato comune. In queste due regioni il centrodestra ha confermato i governatori uscenti Luca Zaia e Giovanni Toti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 05:01

