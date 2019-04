Bata fa festa per i 125 anni

Veronica Timperi

Paese che vai, moda che trovi. Arriva il maxi ponte e gli italiani puntano sui viaggi. Va da sé che ogni meta merita un look.

Chi punta alle passeggiate e ai pranzi in spiaggia deve optare per outfit a cipolla per essere preparata ai cambiamenti repentini del meteo. Un po' come la soluzione proposta da Save the Duck che, sull'abito lungo fino ai piedi celeste mette un piumino ultralight della stessa tonalità Tiffany.

Le amanti della campagna hanno nel jeans il loro alleato principale, e lo possono abbinare con soluzioni comode, romantiche e glam. Alberta Ferretti propone a tal proposito un look evergreen composto da jeans mum chiari abbinati ad un crop top giacca in denim corta rosa chiaro. Il tocco in più sono i sandali intrecciati gialli e grigi. Nel caso in cui si scelga di volare nel deserto l'outfit deve essere a prova di sole e di escursione termica notturna. Ecco allora che in valigia non possono mancare le classiche sahariane, uno dei must di quest'estate e le jumpsuit dal pantalone cargo, color fango, come quella firmata Givenchy, col sopra a mo' di giacca da smoking stretto in vita da una cinta marrone scuro. Poi ci sono le viaggiatrici che decidono di trascorrere le vacanze nelle capitali europee, e soprattutto nelle città più modaiole, Londra e Parigi, che sono sempre una buona idea. Qui le mise devono sempre essere ricercate e, soprattutto, in mood con lo stile degli autoctoni per non apparire turiste fai-da-te'. A Londra va di moda il grunge ricercato, composto da minigonna o shorts in jeans delavé, giacca strutturata, camicia in seta con fiocco, come quella di Kate Middleton, bombetta e occhiali da sole a goccia. Nella Ville Lumière, invece, è in voga lo stile parisienne, fatto da gonne lunghe ed ampie, meglio se nei colori della bandiera francese (blu, bianco e rosso), bomber corti white e l'immancabile basco che riprende la stampa della skirt, come Chanel insegna.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA