Bastonate i gatti portano il virus

«Ai lerci maleducati animalisti: da domani bastonate a voi e ai vostri gatti pieni di coronavirus». Un messaggio choc, stampato su un cartello affisso in via Brescia, nei pressi di una colonia felina nel quartiere Trieste-Salario, fa temere per l'incolumità dei gatti randagi e di chi si occupa di loro. Una minaccia basata su vere e proprie bufale, come spiega il dottor Federico Coccia (ex presidente del Bioparco) a Leggo: «Ci sono pochi casi di bassa positività di animali domestici contagiati dai padroni positivi, mentre abbiamo già un milione di contagi accertati in tutto il mondo. Il virus è inter-umano, cani e gatti non possono trasmetterlo e queste informazioni sbagliate purtroppo vengono diffuse anche da virologi ed epidemiologi che in questi giorni si atteggiano a star sui media. La virologia umana è molto diversa da quella veterinaria, ognuno dovrebbe limitarsi al proprio campo».(E Chi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA