Bastogi, censimento dei vigili urbani: «Muri spostati e allacci elettrici abusivi»

Blitz all'alba nel residence Bastogi. Nelle prime ore di ieri mattina sono partiti i controlli sulle case popolari del Comune di Roma: un censimento alloggio per alloggio eseguito dagli agenti della polizia locale per accertare i requisiti dei residenti che abitano le sei palazzine del complesso alla periferia nord ovest di Roma. In particolare: il possesso delle determinazione dirigenziali di assegnazione degli appartamenti e la regolarità degli allacci alla rete idrica e a quella elettrica. Ad annunciare l'operazione è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter: In corso operazione legalità a Bastogi. Quartiere restituito a cittadini grazie alla Polizia locale di Roma Capitale che guida l'attività con Servizi sociali di Roma e Dipartimenti Campidoglio. Avanti a testa alta.

Nel corso delle verifiche, effettuate da 480 agenti dei caschi bianchi, diventati 600 nel pomeriggio per chiudere entro la fine della giornata - sul posto anche il comandante generale dei vigili Antonio Di Maggio - sono state identificate 5 persone per controlli di regolarità dei requisiti di permanenza sul territorio nazionale. Inoltre sono state sequestrate circa 40 vetture. Di queste molte erano senza assicurazione e alcune risultate rubate. Trovati anche allacci abusivi alla rete elettrica e idrica. I dati raccolti dai vigili verranno poi incrociati dai Dipartimenti capitolini per verificare il possesso dei requisiti per la residenza all'interno degli stabili. L'operazione avviene dopo la denuncia di alcuni residenti che durante una commissione capitolina Trasparenza di alcune settimane fa raccontarono di un racket parallelo degli alloggi gestito da una famiglia rom e di una situazione di degrado e irregolarità.

Venerdì 31 Maggio 2019

