«Basta cartelle esattoriali»

Alessandra SeveriniCancellare tutti i debiti col Fisco inferiori ai 100mila euro. Difficile non chiamare condono quello proposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che, quando parla di pace fiscale. pensa alla «rottamazione di tutte le cartelle sotto i 100mila euro per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse».L'ipotesi M5s-Lega è di offrire la possibilità a coloro che hanno cartelle esattoriali sotto un certo tetto di pagare un'aliquota che potrà essere del 6%, del 15% o del 20-25% (la più bassa sarebbe riservata a situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica). Secondo la Lega, dall'operazione può derivare un gettito tra i 40 e i 60 miliardi. Una stima forse ottimistica, considerando che l'ultima rottamazione, varata dal governo precedente e di cui va versata la prima rata a luglio, ha registrato 950.000 domande di adesione per un gettito stimato di 1,65 miliardi nel 2018 e a 414 milioni nel 2019.Il ministro dell'Economia Giovanni Tria mostra maggiore prudenza rispetto al leader leghista. E' vero, ha spiegato il titolare di via XX settembre che la «pressione fiscale è ancora alta, pari al 42,5% del Pil, come è alta l'evasione, quantificata in 110 miliardi di euro», ma è anche vero che «solo da un contrasto efficace dell'illegalità possono derivare maggiori risorse per ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi». La possibilità di chiudere le cartelle sotto i 100mila euro interessa il 94% dei crediti fiscali, in pratica delle iscrizioni a ruolo inserite nelle cartelle esattoriali: probabile che la cifra globale sia inferiore a 6% di cartelle superiori a 100mila euro. Se si guarda alle liti fiscali già avviate, invece, sotto questa soglia rientra l'86,4% delle istanze presentate.E' molto critico sull'operazione invece l'economista Carlo Cottarelli che ha definito la misura «l'ennesimo condono che può far recuperare un po' di soldi, ma non tanti quanto si dice». Promette battaglia il segretario reggente del Pd Maurizio Martina: «Tutte le volte che il centrodestra ha governato ha sempre cercato di condonare qualcosa. Noi non ci stiamo».riproduzione riservata ®