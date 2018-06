Basso e calvo ama i Rolex e i caveau: da quello di piazzale Clodio a Caserta

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si chiama Manlio Vitali, ha 69 anni. E' calvo e bassino. E proprio per questo tutti a Roma lo conosco come er Gnappa. Uno che per quasi quarant'anni è riuscito a navigare nel crimine romano, uscendo indenne da tante tempeste giudiziarie e, quasi a sua insaputa, ha scoperchiato il sistema di malaffare intorno al nuovo Stadio della RomaEr Gnappa, come ha scritto anni fa Enrico Gregori sul Messaggero, non è un rubagalline. E' uno astuto. Anche se la sua carriera inizia con un sequestro finito tragicamente, con la morte dell'ostaggio.Erano gli Settanta e Vitali inizia a gravitare intorno alla Banda della Magliana. Era molto amico dei super boss Enrico de Pedis e Massimo Carminati. Ha sempre amato due cose: i Rolex e i caveau. E proprio insieme a er Cecato Carminati venne accusato del famoso colpo al caveu di Palazzo di Giustizia a Roma. Poi viene arrestato dalla polizia a Caserta mentre era arrivato a pochi centimetri dal caveau della filiale Bnl dove erano custoditi preziosi e denaro per milioni di euro. Ma non finisce qui. A marzo del 2017 è stato arrestato, e poi condannato, per aver organizzato un gruppo specializzato in furti e rapine in appartamento.E alla fine, proprio seguendo i suoi movimenti gli investigatori hanno scoperto gli affari tra l'immobiliarista Scarpellini e il manager del Campidoglio Raffaele Marra, e da lì il sistema Parnasi per garantirsi i giusti appoggi al progetto dello stadio della Roma.