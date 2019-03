Basket. Via alle finali di Coppa Italia di A2 la Virtus Roma oggi all'esordio con Verona

Fabrizio Fabbri

ROMA - La rabbia per la sconfitta di Trapani, ennesimo stop per un punto dopo quello con Capo d'Orlando, ancora brucia. La Virtus si sente vessata, e l'annullamento per passi molto dubbi del canestro della vittoria di Santiangeli spiega bene il perché, ma ora ad attenderla c'è l'impegno della Final Eight di Coppa Italia. I ragazzi di Bucchi apriranno kermesse sfidando alle 14 al PalaSavelli di Porto San Giorgio Verona allenata dall'ex Luca Dalmonte, coach che ha lasciato un ottimo ricordo nella capitale.Partita da dentro o fuori che non fa altro che anticipare quello che sarà poi il prosieguo del campionato dove la Virtus, avendo sprecato il vantaggio su Rieti ora a due punti ma con una partita in meno, dovra' fare attenzione a non commettere altri passi falsi. La vincente della sfida di oggi affrontera domani all 18 chi andra avanti tra Fortitudo Bologna che ha appena inserito roster Carlos Delfino, e Biella.

