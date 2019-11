Basket. Super Dyson (21 punti) e la Virtus passa a Cantù 74-76

Fabrizio Fabbri

ROMA - Avere in squadra un campione come Jerome Dyson paga. Lo sa la Virtus Roma capace di cogliere il quarto successo stagionale, secondo in trasferta, a Desio contro Cantù. 74-76 il finale con la firma a 15 dalla fine del trottolino capace di insaccare il canestro del successo. 21 punti per lui 16 per l'ex Jefferson, 12 per Kyzlink e 9 per un ottimo Baldasso. Domenica alle 20.45 al PalaEur arriverà Pesaro in un incontro dal grande peso per mettere in sicurezza la classifica. «Dico bravi ai ragazzi le parole di coach Bucchi - per la grande difesa nella seconda metà di partita. Lo schiaffone di Sassari cu ha risvegliati». Intanto, la settimana per la Virtus si aprirà con la ricerca sul mercato del possibile sostituto di Mike Moore, scommessa persa del club capitolino. Non si può sbagliare scelta anche se le risorse economiche per ingaggiare un giocatore di buon livello scarseggiano.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

