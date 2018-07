Basket, serie A/2. Compilati i calendari Virtus-Cassino il 7 ottobre al PalaLotto

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - Tre promozioni in serie A. Questa la posta in palio per la Lega Due che ha svelato ieri il calendario. Si parte il 7 ottobre con la Virtus che aprirà nuovamente al basket il Palalottomatica, ultima gara a giugno del 2014 contro Siena, nel derby regionale che la vedrà opposta alla matricola Cassino. «Speriamo dice il coach Piero Bucchi sia uno stimolo in più per nostri tifosi per starci accanto». Inizio in Sicilia, a Trapani, per l'Eurobasket. «Non conterà la sequenza delle gare dice il tecnico Fabio Corbani ma lo stato di forma in cui ci faremo trovare». Alla quarta derby capitolino nell'insolita data infrasettimanale di mercoledì 24 ottobre. Ritorno giovedì 31 gennaio 2018.riproduzione riservata ®