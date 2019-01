BASKET. SERIE A2

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - Fabio Corbani non è più l'allenatore della Leonis Eurobasket Roma. Fatale al coach milanese la sconfitta di Agrigento. La società del presidente Buonamico che era partita con ambizioni d'alta classifica, è ora attesa dal derby di giovedì con la Virtus a Ferentino. La Leonis si ritrova a quota 16 in una sorta di limbo che la colloca in zona tranquilla se si guarda verso la zona retrocessione ma fuori da quei playoff che dovevano essere l'obiettivo minimo. Il tecnico che andrà a sostituire Corbani è un romano doc. Si tratta di Luciano Nunzi, fermo dopo l'esperienza, con buoni risultati, di Rieti. Giocatore cresciuto nel Vis Nova e passato poi per la Petriana e la Fortitudo, Nunzi s'è formato come coach alla corte di Roberto Mencattini. A lui il compito di dare una forte strambata alla stagione della Leonis.