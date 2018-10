BASKET, SERIE A2

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - Va alla Virtus il derby della capitale che trascinata da Moore (29 punti e 3 assist) ha superato la Leonis 81-76. Bucchi ha dovuto fare i conti con la pesante assenza di Aristide Landi, l'ala grande che accanto a Sims avrebbe dovuto aprire il campo per consentire così al totem di colore di avere maggiore spazio vicino a canestro. La Virtus, timorosa, ha faticato a mettersi in moto ma la Leonis non è che abbia fatto molto meglio. Tra errori pacchiani da una parte e dall'altra gli ospiti hanno chiuso avanti al 10' 12-14. La squadra di Corbani è andata anche sul + 8 (14-22) ma la Virtus ha reagito difendendo meglio e trovando l'innesco in partita di Moore. Il folletto ha suonato la carica e grazie ai suoi punti ed alla solidità di Sims la squadra di Bucchi ha sorpassato chiudendo al 20' avanti 36-29. Nella terza frazione Moore ha messo in scena un recita personale e tra assist e canestri ha condotto i suoi avanti, con 10' da giocare, 60-47. Alibegovic ha dato il + 15, 62-47, ma la Leonis non ha mollato. Corbani ha trovato in Piazza l'uomo della speranza, 63-59, ma dall'altra parte Moore ha voluto griffare la sua grande serata piazzando canestri di qualità anche se la zampata decisiva è stata di Sandri prima e Saccaggi poi per una vittoria meritata.VirtusLeonis 81-76Virtus Roma: Spizzichino n.e. , Alibegovic 4 , Lucarelli , Chessa 3 , Moore 29 , Sandri 8 , Baldasso 3 , Saccaggi 2 , Landi n.e. , Sims , Matic , Santiangeli. All. BucchiLeonis Roma: Fall 13, Zeisloft 18 , Fanti , Infante 3 , Loschi 9 , Cicchetti , Amici 17 , Piazza 6 , Touré , Hollis 8. All. Corbani.Arbitri: Noce, Gagliardi, Valleriani.