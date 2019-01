BASKET. IN A2

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - Di nuovo sola in testa. La Virtus Roma, superando 90-78 Biella e grazie allo stop di Bergamo a Legnano, va ad occupare nuovamente il posto, che, alla fine della stagione regolare, varrebbe la salita diretta in A. Ma al PalaEur la squadra di Bucchi ha dovuto faticare. L'assenza di Sandri, stop in extremis per un problema al polpaccio, ha ridotto le rotazioni, e i falli prematuri di Sims e Moore hanno dato coraggio agli ospiti. Parità a quota 39 al 20' e 5 (44-49) al 22'19 con un gioco da 3 punti di Harrel. Da qui la svolta. Difesa tentacolare e attacco fluido. Moore (18 punti) ha spaccato la gara, Sims ha dato il solito solido apporto ma a recitare da protagonisti sono stati Landi (22 e 10 rimbalzi) e un'eccezionale Saccaggi (19). Vittoria e testa al derby di giovedì a Ferentino contro l'Eurobasket sconfitta ad Agrigento 90-76.