Barella ha la sicurezza di un veterano

DONNARUMMA 6Balbetta in un dialogo con Biraghi. Bravo su Grosicki, meno sulle uscite.FLORENZI 6Una marcia in più rispetto a Genova sia nelle chiusure in diagonale sia nello sprint sulla fascia. Straripante? Non ancora (39' st Piccini ng).CHIELLINI 6,5Duelli in alta quota con Lewandowski, ma a creare pericoli in avanti è soprattutto Giorgione.BONUCCI 6,5Sapore di sfida scudetto contro Milik, rende quasi tutto semplice e non trascura la solita fase di costruzione.BIRAGHI 7Sarà ricordato come l'eroe di Chorzow grazie al gol che riporta la vittoria in gare ufficiali dopo un anno. E un'esultanza per Astori che fa commuovere.VERRATTI 6,5Finalmente animato da una scossa elettrica che rende meno scontate alcune trame.JORGINHO 7Un destro al giro che seduce l'incrocio dei pali dopo una manciata di secondi e una maledizione a Szczesny alla mezz'ora. Vince il duello con l'amico Zielinski.BARELLA 7,5L'asta è aperta, e chi lo compra fa un affare. La sicurezza di un veterano, la freschezza di un giovane affamato.BERNARDESCHI 6Ribelle alla Maneskin. Punta mezza Polonia nel tentativo di rompere gli equilibri, ma a far saltare Mancini sulla panchina è un suo errore di testa a due passi da Szczesny (35' st Lasagna 7: pronta in 10 minuti, e decisamente buona visto l'assist per Biraghi).INSIGNE 6,5Sembra avere il joypad della Playstation in mano. Ha sempre il colpo di classe in canna anche se a volte esagera. Pure lui sbatte sulla traversa.CHIESA 6,5Non sempre trova il passo giusto di danza, ma quando rulla la batteria sa scatenarsi. Due assist al bacio per Bernardeschi e Insigne, senza bigliettino d'auguri.MANCINI 7Conferma la sua Italia meno opaca per evitare la retrocessione. Trova voglia, e bel calcio. Alla fine pure il gol scaccia crisi.