Barella e Sensi: quanta personalità

HANDANOVIC 6

Nella prima frazione in versione centralinista, con 4 telefonate intercettate a Griezmann, Messi e Suarez. Poi la doppietta incassata dal Cannibale, senza colpe a referto.

GODIN 5,5

Sulla sua strada l'amico ed ex compagno Griezmann, che conosce bene e non fatica a contenere. Qualche problema in più con Dembélé. Prima del buco, colposo, sul 2-1 di Suarez.

DE VRIJ 6

Suarez scala spesso dalle parti di Skriniar e lui può dedicarsi a dirigere le operazioni sia in fase di possesso che di non possesso.

SKRINIAR 6,5

Si divide tra Suarez e Messi senza fallire una chiusura. Granitico ed essenziale quando serve.

CANDREVA 6

Propositivo e sempre pronto ad inserirsi senza palla. In fase difensiva una dormitina su Griezmann e la chiusura tardiva sull'1-1 di Suarez (26' st D'Ambrosio 5,5: in difficoltà con Dembélé).

BARELLA 7

Una prestazione tutta nerbo e sostanza, con sprazzi di qualità da top player. Contrasta, riparte e non smette mai di correre.

BROZOVIC 6

Pronto a verticalizzare alla prima occasione e sempre sul pezzo dietro.

SENSI 7

Cresciuto nel mito di Xavi e Iniesta, a pane e Barcellona. E nel tempio del tiki taka la mette sulla tecnica, impressionando per qualità, inventiva e visione. Sfiora il 2-0 con un destro a fil di traversa (34' st Politano ng).

ASAMOAH 5,5

Se la cava bene con Sergi Roberto, utile anche nei raddoppi su Messi e Suarez. Ma l'azione del 2-1 nasce da un suo liscio.

SANCHEZ 6,5

In costante movimento e al perenne servizio di Lautaro e compagni. Nelle azioni più ficcanti c'è sempre il suo piede (22' st Gagliardini 6: dentro a far legna).

LAUTARO 7,5

Parte facendo subito a cornate con Lenglet e infilando Ter Stegen per il momentaneo 1-0. Poi ci riprova di testa, con miracolo del tedesco, e continua a lottare. Nel segno del Toro.

CONTE 6,5

Una prestazione tutta determinazione e coraggio, come aveva chiesto. Peccato per il ko in extremis, che complica i piani in ottica qualificazione.

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

