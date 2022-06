Barcellona è stato il Gp di MotoGp delle beffe, per l'Italia che è andata malissimo con i suoi piloti di punta tutti out, e per quanto accaduto ad Aleix Espargaro che ha davvero del clamoroso. Iniziamo proprio da questo episodio; quando era secondo, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha clamorosamente cominciato a esultare pensando che il Gp fosse terminato ma mancava ancora un giro al termine. Dopo un paio di curve, resosi conto del terribile errore e superato da altri avversari, ha ripreso il ritmo chiudendo però quinto e perdendo così punti preziosi da Quartararo (ora è a 13 punti di distacco in classifica). A ringraziare quindi Jorge Martin e Johann Zarco, finiti sul podio. Chiedo scusa a tutti, è un errore che non si può fare ed è colpa mia al 100% - ha poi detto Espargarò a fine gara -. Non ho visto i giri sulla tabella dei box ma osservavo la torre che non era quella che dovevo vedere. Male gli italiani. Bagnaia usciva alla prima curva, dopo 8 giri toccava a Bastianini. Vinceva ancora il francese Quartararo. (Daniele Petroselli)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

