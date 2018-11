Barça, Messi in Champions ma partirà dalla panchina

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Una faticaccia, il 3-2 conquistato nella capitale, sabato, contro il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid. Il Barcellona era sotto 2-1 fino all'87', poi Dembélé e Suarez (che aveva già segnato il primo gol) firmano una preziosa e pesante vittoria,c he consente ai blauggrana di restare in vetta alla Liga con 24 punti, a +4 sulla (strana) coppia fornmata dall'Atletico del Cholo Simeone e dall'Alaves. Fatta questa (doverosa) premessa, la notizia di ieri riguarda la convocazione di Leo Messi per la trasferta di Champions domani a Milano contro l'Inter. E oggi sbarcherà con i compagni all'ombra del Duomo. Sì, Valverde ha deciso di inserire la Pulce nella lista dei convocati contro l'Inter. Anche perché la sfida di San Siro è decisiva per la qualificazione agli ottavi. Ma resta in forse.