Barberini, oggi la stazione riapre

Dopo 10 mesi di chiusura riapre la stazione metro di Barberini. Solo in uscita, perché le scale mobili in discesa sono ancora rotte. Ma è già qualcosa. «Troppo un anno di lavoro ma la sicurezza viene prima. Avremmo voluto far prima perché un anno di lavori per riaprire una fermata della metropolitana è davvero troppo. Mi riferisco, in particolare, all'attesa dei commercianti di piazza Barberini e dei tanti viaggiatori di una delle stazioni più importanti e centrali di Roma. Ma la sicurezza viene prima», scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Dopo le immagini delle scale mobili accartocciate della fermata Repubblica, sempre sulla linea A della metro, è apparso evidente che un controllo approfondito, mai fatto prima, su tutte le strutture delle metropolitane di Roma fosse più che mai necessario», scrive.

«Roma è ancora costretta a subire l'inefficienza e l'incapacità di un'amministrazione disastrosa - tuona dal Pd Monica Cirinnà - dopo quasi un anno di chiusura, la stazione metro Barberini dovrebbe riaprire domani, ma solo in uscita. Un paradosso. In Cina si costruisce un ospedale in 10 giorni, nella Roma della Raggi non si riesce a rimettere pienamente in funzione una stazione in 319 giorni».

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

