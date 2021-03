BARBARIE DI CASA NOSTRA

Simone Pierini

Le violenze, le umiliazioni, la necessità di imporre la legge del più forte maltrattando i deboli. Un papà che questa volta non l'ha fatta franca perché il figlio di 16 anni ha trovato il coraggio di scappare di casa e denunciare tutto alla polizia. È successo a Caserta e il racconto dell'adolescente è da brividi.

Le botte alla madre a volte con una cintura, altre scaraventandola a terra e prendendola a calci. Le punizioni al figlio preso in testa con un tubo per innaffiare il giardino e poi legato con il guinzaglio al cofano della macchina per il solo motivo di essere stato sorpreso in compagnia di un amico a lui non gradito. L'uomo, X.R., è un cittadino albanese di 54 anni residente da molti anni in Italia. È stato arrestato tre giorni fa dalla Squadra mobile in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere.

La moglie, subito ascoltata dagli investigatori, ha confermato il racconto dei figlio, aggiungendo altri dettagli in merito alle violenze subite. In particolare ha raccontato di essere stata più volte picchiata dal marito con una cintura, strattonata per i capelli e scaraventata a terra e ancora colpita ripetutamente, con pugni e schiaffi, in ogni parte del corpo. Anche il ragazzo, ascoltato in modalità protetta e con l'ausilio di una psicologa, ha confermato di essere stato picchiato dal padre, tornando anche sull'umiliazione del guinzaglio, trattato come un animale in mezzo alla campagna. Una situazione insostenibile che ha spinto il sedicenne a prendere in mano la situazione, a trovare la forza di dire basta e correre a denunciare il papà. Per salvare sua mamma prima e se stesso poi.

