Barbareschi a giudizio attacca: «Vogliono farmi chiudere l'Eliseo»

Michela Poi

ROMA - «Ho bussato alle porte della politica chiedendo attenzione per il teatro. Se questa è una colpa, mi dichiaro colpevole». A parlare è Luca Barbareschi, direttore del Teatro Eliseo dal 2015, subito dopo aver appreso la notizia del suo rinvio a giudizio nell'ambito dell'indagine sui fondi da destinare alla struttura. Insieme all'ex ragioniere di Stato Andrea Monorchio e al consulente Luigi Tivelli è imputato per traffico di influenze illecite: avrebbe cioè esercitato pressioni per fare ottenere all'Eliseo quattro milioni di euro dalla Finanziaria del 2017. A fare da tramite, secondo l'accusa, sarebbe stato proprio Tivelli che avrebbe ottenuto in cambio 70mila euro.

«Non esiste nessun traffico di influenze illecite - ha dichiarato Barbareschi durante la conferenza stampa indetta subito dopo l'udienza - ma una normale attività di lobbing. Lo dimostra il fatto che non vi sia stato nessun passaggio di denaro o altro». Poi, preoccupato per il futuro del suo Eliseo, si è detto pronto a dare le dimissioni. «Lascerò il ruolo di direttore artistico se sarà necessario per evitare che vengano bloccati i fondi al teatro, anche se spero che il ministro Franceschini mi chieda di restare». L'attore e regista non ha mancato di accusare il sistema Italia: dalla incultura del paese fomentata dalla classe politica alla «piccineria dei colleghi responsabili di altri teatri», fino alla magistratura. Infine, la promessa: «Sto scrivendo una lettera al Csm per annunciare che farò causa allo Stato, per danni. E vincerò!».

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

