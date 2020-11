Barba lunga bianca in stile Babbo Natale e capelli a spazzola cortissimi: George Clooney è irriconoscibile. Accade nel film The Midnight Sky (su Netflix dal 23 dicembre), che dirige e interpreta nei panni di uno scienziato di base nell'Artide. «Mia moglie Amal racconta durante l'incontro al BFI London Film Festival ha tirato un sospiro di sollievo, quando finalmente mi sono rasato e poteva vedere di nuovo il mio viso».

Il progetto ambiziosissimo racconta una minaccia globale che riguarda un gruppo di astronauti di ritorno sulla Terra: «Non avevo letto il libro La distanza tra le stelle (pubblicato in Italia da Editrice Nord, ndr.) da cui è tratto spiega Clooney ma mi sono subito innamorato dell'anima intima e del racconto di redenzione, più che dell'ambientazione nello spazio. Non è stato facile, con le riprese in Islanda a meno 40 gradi, ma a me piace rischiare. Siccome non solo mai stato un attore capace di eccellere in un campo, come la commedia o gli action movie, ho sempre avuto la libertà di sperimentare». Durante la pandemia è rimasto sempre nella casa di Los Angeles con la famiglia e i gemellini di 3 anni (Ella e Alexander), ma gli mancano le trasferte nella villa sul Lago di Garda: «Devo molto agli italiani aggiunge perché sanno come godersi la vita. Io per 25 anni ho pranzato in piedi, nella Penisola invece la cena dura tre ore mentre si sorseggia una deliziosa bottiglia di vino, per rilassarsi dopo una giornata lunga di lavoro. È stato così che ho capito tutto quello che mi stavo perdendo e sono cambiato, giusto in tempo». (A.D.T.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA