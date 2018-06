Barattano foto e film di abusi sui bimbi 4 arresti, 18 indagati

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloDal Canada alle piccole province italiane, la rete annulla le distanze per il baratto del materiale pedopornografico. Il canale era Kik Messenger, un'app di messaggistica per smartphone legale che però era stata trasformata in una piazza virtuale per lo scambio nel completo anonimato. Per entrare nelle stanze dove trasferire foto e video bisognava seguire i segnali rivelati dalle foto profilo e dagli status degli altri utenti. Una volta individuato un socio, iniziava una conversazione generica e poi bisognava attendere in una anticamera virtuale. Solo al termine di questo passaggio obbligato si accedeva a un oceano di materiale illegale.A svelare il meccanismo è l'ultima indagine contro una rete di pedofili condotta dalla polizia postale di Milano, che ha portato all'arresto di 4 persone e alla denuncia per altre 18. Sono quasi tutti insospettabili: ci sono studenti di 25 anni e pensionati di quasi 70. Gli arrestati sono tre disoccupati (un 25enne preso a Latina, un 46enne a Bologna, un 30enne a Napoli) e un impiegato (un 30enne catturato a Torino). Tra gli indagati ci sono quattro persone che hanno precedenti specifici, tutti gli altri sono definiti dagli investitori «persone comuni, insospettabili».L'indagine è stata chiamata Ontario perché è partita un anno fa proprio da segnalazioni arrivate dalla provincia centro-orientale del Canada ed è arrivata in Italia perché le autorità canadesi si sono accorte subito che c'era un grosso filone attivo nel nostro Paese. La Postale ha analizzato 15mila connessioni che sfruttavano Kik Messenger mascherando la propria identità usando il wi-fi libero in strada o attaccandosi a quello di persone ignare. Tra marzo e giugno sono state eseguite 22 perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche, durante le quali sono stati sequestrati 26 smartphone, 7 computer portatili e 18 hard disk con una capacità totale di 10 terabyte. Circa 20mila file, per lo più materiale realizzato anni fa in Sudamerica e Asia. «L'obiettivo è di dare un nome alle vittime - ha spiegato Salvatore La Barbera, a capo del Compartimento - Per questo i risultati delle indagini vengono scambiati a livello internazionale per trovare riferimenti e salvarle».riproduzione riservata ®