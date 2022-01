Bara coperta con la svastica, è bufera: indaga la Procura

Emilio Orlando

«Alessia non l'avrebbe affatto apprezzato, ci dissociamo dai fatti accaduti fuori alla chiesa». Netta la reazione dei familiari di Alessia Augello, ex militante di Forza Nuova deceduta il 7 gennaio. All'uscita dalla parrocchia di Santa Lucia, vicino piazzale Clodio (dove si era celebrato il funerale) alcuni appartenenti all'estrema destra hanno appoggiato una bandiera nazista sul feretro. La scena è stata ripresa da alcuni residenti, che hanno anche filmato i militanti mentre facevano il saluto romano. In un post su Facebook la famiglia ha sottolineato: «Siamo addolorati per la perdita della nostra amata Alessia. Ci dissociamo totalmente da fatti dei quali non eravamo a conoscenza e che nemmeno Alessia stessa avrebbe in nessun modo condiviso né apprezzato. Non avremmo mai permesso né autorizzato quanto poi è successo. Dura anche la reazione del Vicariato di Roma che, in una nota, ha condannato quanto accaduto: La svastica nazista è simbolo orrendo, inconciliabile con il cristianesimo. La strumentalizzazione è ideologica e violenta, ancor più quella che segue un atto di culto e in prossimità di un luogo sacro. Intanto la Digos e i carabinieri (su delega della Procura), hanno identificato alcuni dei responsabili.



