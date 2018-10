Bara bianca e tanti palloncini per l'ultimo saluto a Desirée

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bianca FrancavillaPalloncini, colombe bianche, fuochi d'artificio, le musiche dei Maneskin e di Jovanotti al funerale di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina drogata, violentata e lasciata morire la scorsa settimana in uno stabile occupato a San Lorenzo, a Roma. Il quartiere popolare di Cisterna dove la ragazzina ha vissuto si è vestito a lutto: serrande abbassate e discrezione, tanto che qualcuno ha scelto di assistere al rito funebre dal balcone di casa. Un migliaio i partecipanti: oltre ai rappresentanti delle istituzioni, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Toccanti le parole della famiglia, affidate a una lettera: «Ci perseguita il dubbio di non aver fatto abbastanza, di averti raccontato solo storie a lieto fine e non storie brutte dove i cattivi sconfiggono i buoni. Riposa in pace Desirée, siamo convinti che ci sarà giustizia». Il parroco don Livio Fabiani ha invitato i presenti a discostarsi da quanto detto dai giornali e a stare vicino alla famiglia. Bacchettate le istituzioni, invitate «a vigilare e intervenire in tempo debito contro ogni forma di violenza e solitudine senza aspettare che esploda e che si ripeta ciò per cui oggi stiamo piangendo».