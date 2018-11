Baobab, smantellata la tendopoli illegale a Roma

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stata sgomberata ieri mattina la tendopoli organizzata dal presidio umanitario Baobab Experience, situata alle spalle della stazione Tiburtina.Alla tendopoli erano presenti circa 200 migranti. Dopo lo sgombero, chi era senza documento di riconoscimento è stato accompagnato all'ufficio Immigrazione per il fotosegnalamento.«Le operazioni si sono svolte senza criticità di rilievo», ha spiegato la Questura di Roma. Sul posto erano presenti, oltre alla polizia, anche personale del dipartimento delle politiche sociali di Roma Capitale e quello dell'Ama (l'azienda municipalizzata per i rifiuti) per la ripulitura dell'area.L'area occupata dall'associazione verrà bonificata e le tende, utilizzate per ospitare i migranti, rimosse. La tendopoli era già stata sgomberata lo scorso luglio.Il Comune di Roma ha organizzato una sistemazione per una settantina degli sfollati. Tutti gli altri, per ora, sono senza alloggio. (J. Per.)