Banda di romeni tenta il furto nella maxivilla

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, insieme ad i colleghi della Compagnia di Civita Castellana, hanno arrestato due 50enni albanesi ed un 40enne romeno, con precedenti, per furto in una villa sita al confine tra Rignano Flaminio e Faleria. Prima di effettuare il «colpo», i ladri avevano ben studiato gli spostamenti del proprietario e sapevano che quest'ultimo stava trascorrendo alcuni giorni in un appartamento di una località marittima a sud di Roma. Pertanto, al fine di accedere con maggiore facilità nella villa, i malviventi hanno dapprima localizzato l'auto della vittima in quella località di vacanza e, durante la notte, hanno rubato dal suo interno, le chiavi della casa principale. Subito dopo, si sono diretti alla villa dove hanno rubato monili ed una pistola regolarmente detenuta.