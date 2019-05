Banco del Mutuo Soccorso il rock dopo un quarto di secolo

Ferro Cosentini

Una cascata di musica, suonata come si deve. Un altro mondo, forse. Eppure, a sentire Vittorio Nocenzi, leader del Banco del Mutuo Soccorso, quel mondo è qui e ora, e la storica band di rock progressivo è determinata a raccontarlo. Lo fa con Transiberiana (Sony), il nuovo album in uscita venerdì a venticinque anni dall'ultimo disco di inediti, 13. «La prima domanda che ci siamo fatti spiega Nocenzi è stata semplice: ha senso fare un disco di progressive rock oggi? Ci siamo risposti di sì, ma imponendoci di non fare il verso a noi stessi. Questo doveva essere un disco vero, che mostrasse chi siamo e cosa pensiamo oggi».

Un'epoca che al Banco non piace troppo, come si evince dalla copertina (un mappamondo a forma di salvadanaio), dai testi evocativi (come I ruderi del Gulag) e dalle parole, quelle sì dirette, di Vittorio Nocenzi: «La globalizzazione ci ha riempito di paccottiglia fisica e morale. Io, pur essendo laico, dico che la vita è innanzitutto spirito, non materia. Ma ora contano solo i soldi».

Non manca l'autocritica: La mia generazione ha fallito - spiega Nocenzi - Non siamo riusciti a trasmettere quello che volevamo. Nella track list undici brani inediti e due bonus storiche live (Metamorfosi e Il Ragno), Transiberiana racconta di un viaggio simbolico in treno attraverso l'Asia: «A bordo con noi ci immaginiamo Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese». Voce e chitarrista scomparsi nel 2014 e 2015.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA