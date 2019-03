Bambino Gesù, festa per i 150 anni

«Il futuro è una storia da bambini». Questo il nuovo motto che l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha deciso di scegliere per celebrare i suoi centocinquanta anni. La struttura è arrivata oggi ad avere 607 posti letto, sempre al passo con la tecnologia: era infatti il 19 aprile del 1869 quando, su volere della duchessa Arabella Salviati, il nosocomio pediatrico aprì i battenti per la prima volta mettendo a disposizione dei malati 6 posti letto. Oggi è diventato una realtà che conta circa 28.000 ricoveri ogni anno e quasi 84.000 ingressi al Pronto Soccorso. In tutto si raggiungono quasi due milioni di prestazioni ambulatoriali.

I 150 anni del Bambino Gesù rappresentano un compleanno prestigioso, che è stato celebrato insieme alle più alte istituzioni, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin e la presidente dell'ospedale pediatrica Mariella Enoc: «Il Bambino Gesù è nato da un'idea alta di carità a cui si è mantenuto fedele in 150 anni e, ora come allora, la forma più alta di carità è la scienza, la competenza dell'assistenza, la ricerca senza soste», ha ricordato la Enoc. Dal segretario di Stato vaticano Parolin è arrivato il monito sulla ricerca, via per raggiungere la cura. «È essenziale - ha affermato Parolin - investire in percorsi di innovazione scientifica per rispondere alle sfide del futuro».

Presente anche la sindaca Virginia Raggi, che ha colto l'occasione per presentare anche quanto fatto di buono dal Campidoglio, guardando al futuro: «Abbiamo messo a disposizione nuovi autobus che servono il Gianicolo. E poi soprattutto stiamo lavorando a due progetti, il nuovo pronto soccorso al Gianicolo a Sant'Onofrio e allo stesso tempo come città metropolitana abbiamo venduto due immobili e cederemo un terzo al Bambino Gesù per un nuovo polo utilizzato per tumori e trapianti a Villa Pamphili». (L.Cal)

