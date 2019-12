Valentina Conti

Ancora un primato della sanità italiana che porta la firma dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un bronco riassorbibile stampato in 3D è riuscito a restituire il respiro a un bimbo di 5 anni.

È il primo intervento di questo tipo in Europa. Il piccolo paziente, affetto da broncomalacia, un cedimento della parete bronchiale che impediva il normale flusso di aria nel polmone sinistro, ora respira in autonomia. Il bioprinting 3D apre, di fatto, la nuova era della chirurgia delle vie aeree in età pediatrica. Il dispositivo, realizzato grazie a un lavoro d'équipe durato oltre 6 mesi, è stato interamente progettato all'ospedale del Gianicolo con sofisticate tecniche di imaging e bioingegneria. È stato stampato con materiale bio-riassorbibile che verrà progressivamente eliminato dall'organismo dopo aver accompagnato la crescita dell'apparato respiratorio del piccolo e restituito al bronco la sua funzionalità.

A poco meno di un mese dall'intervento, il bambino è potuto tornare a casa. Nel corso dell'operazione durata 8 ore, eseguita lo scorso 14 ottobre in circolazione extracorporea, dal dottor Adriano Carotti, responsabile dell'Unità di Funzione di Cardiochirurgia Complessa con Tecniche Innovative, in collaborazione con i chirurghi delle vie aeree del Laryngo-Tracheal Team, diretto dal dottor Sergio Bottero, il dispositivo è stato posizionato all'esterno del bronco malato ancorando il tessuto indebolito alla gabbietta 3D con delle suture.

«I dispositivi 3D realizzati con materiale riassorbibile presto potranno sostituire completamente gli stent di silicone, facilmente dislocabili, e gli stent metallici che, una volta inglobati nella parete della via aerea, non sono più rimovibili e possono interferire con la crescita dell'apparato respiratorio del bambino, spiega il cardiochirurgo Carotti. Un'operazione che apre una nuova frontiera nella chirurgia. Con questo intervento sperimentale assolutamente straordinario e innovativo ha chiosato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato - l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù si conferma eccellenza del sistema sanitario nazionale».

Mercoledì 4 Dicembre 2019

