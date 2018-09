Bambini presi di mira con i cartoni su YouTube

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è un mondo di app dedicate ai più piccoli, che vi accedono tramite lo smartphone o il tablet di mamma e papà, quindi presumibilmente sotto controllo. Tra i bambini (specie con meno di 10 anni) impazzano app piene di giochi e video, immagini da condividere e interazioni con coetanei connessi dall'altra parte del mondo. Musical.ly, ad esempio, permette di registrare video mentre si balla e si canta su una base musicale già pronta. Lego Life è dedicata ai bambini fino ai 13 anni: il piccolo costruttore sceglie la creazione Lego meglio riuscita e ne pubblica la foto condividendola con gli utenti in rete. C'è poi il canale Youtube, quello in cui i bambini seguono cartoni ma anche veri e propri lanci promozionali, in anteprima, di giocattoli non ancora sbarcati sul mercato: i piccoli utenti vengono così attratti dal nuovo gioco, prima ancora di vederlo sugli scaffali del negozio. Strategia social. (L.Loi.)