Balotelli all'attacco: «Io sono forte, e voi?»

ROMA - Mario Balotelli va all'attacco di critiche e di delatori. Lo fa sul web e, come al solito, quello che l'azzurro del Nizza posta, fa subito scalpore, ottiene like e condivisioni.«Buongiorno. Non rovinare una buona giornata, pensando che ieri ne hai avuta una pessima. Lascia andare. Io sono forte e voi?». Su Instagram la citazione con tanto di foto dell'attore americano Denzel Washington per rispondere indirettamente alle accuse piovutegli addosso dopo l'opaca prestazione contro la Polonia di venerdì. Parole che qualcuno ha letto come una indiretta risposta all'ex ct Sacchi che sabato aveva commentato duramente la prestazione dell'attaccante azzurro nel primo tempo di Bologna («Il calcio è uno sport di squadra, e l'intelligenza conta più dei piedi»). Come sempre le prese di posizioni di Super Mario hanno diviso, così ai tanti like si sono aggiunti anche gli inevitabili commenti non felici. Restano comunque i suoi problemi muscolari: ieri ha lavorato in palestra e questa sera al suo posto ci sarà Immobile. Durissimo infine il manager di Balo, Mino Raiola: «Sacchi? Non ha nè intelligenza nè classe. E' fuso, mi fa pena».(M.Lob.)