Balo a Trigoria: crolla la quota dei bookies Perotti: «Dipendesse solo da me resterei»

ROMA - Per i bookmaker l'affare è quasi fatto. Ieri, infatti, la quota per il passaggio di Balotelli alla Roma è crollato a 2,50. Dietro - come riporta Agipronews - si posiziona il Nizza (4,00), che proverà a trattenerlo con un rinnovo, seguito dal Napoli a 5,50. A far abbassare la quota, oltre alle parole di stima di Di Francesco, anche la notizia di un nuovo appuntamento ad inizio della prossima settimana tra l'agente Raiola e Monchi proprio per parlare di Supermario. Tra gli sponsor dell'affare c'è pure De Rossi che ha sempre avuto un rapporto di amicizia con l'ex attaccante dell'Inter. Nell'incontro con Raiola si parlerà pure del futuro di Kluivert junior (che la Roma potrebbe opzionare per il 2019) mentre è stata respinta un'offerta del Monaco per Under. Nel frattempo è vicinissima la firma di Coric che ha detto sì a un quinquennale da 1 milione più bonus a stagione. Capitolo esterno: è sfida tra Verdi e Ziyech. Uno di loro potrebbe prendere il posto di Perotti: «Vorrei restare, ma non dipende solo da me - ha dichiarato ieri l'argentino - Al Siviglia non tornerei mai, il Boca invece è sempre nella mia testa».(F.Bal.)