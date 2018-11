BALDUINA IN BUCA

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoNove mesi, tanto è passato quando l'intera Balduina tremò per la voragine aperta in via Livio Andronico. Era il 14 febbraio, oggi ancora tutto tace. Quella buca enorme, che 9 mesi fa inghiottì le auto parcheggiate e rese inagibili i palazzi di fronte, è ancora lì.I lavori non sono iniziati ma, al contrario, continua a provocare polemiche e bagarre politiche. Mentre i residenti assistono all'abbandono. La scorsa settimana il municipio XIV si è riunito in consiglio straordinario per fare il punto ma è finita tra polemiche e rinvii. Gli animi si sono infuocati ed è stato necessario anche l'intervento della polizia municipale per andare gli animi e far riprendere i lavori nella normalità. A pesare sugli animi anche l'assenza della sindaca Raggi e dell'assessora ai lavori pubblici Margherita Gatta, che non hanno partecipato al consiglio straordinario, a cui erano invece state invitate. E così durante l'assemblea dei cittadini, svolta nel teatro della Parrocchia di Santa Paola, è esplosa l'esasperazione dei residenti sfiancati da mesi di attese: «Non è possibile restare così - lamentano - la strada è ancora chiusa e ormai qui non passano più neanche gli autobus. Siamo stati dimenticati da tutti».Non si sa ancora, infatti, quando la strada verrà riaperta. Intanto il Comitato di quartiere chiede di bloccare il riavvio dei lavori del cantiere che stava costruendo tre palazzine nell'ex istituto paritario santa Maria degli Angeli: una di queste dovrebbe sorgere proprio lì dove si è aperta la voragine. I residenti temono infatti nuovi smottamenti. La Balduina infatti è messa a dura prova da continue voragini che si aprono sull'asfalto: quella di nove mesi, la peggiore, è stata poi seguita da una serie incredibile di crolli. Il 28 marzo fu la volta di via Romeo Rodriguez Pereira: strada chiusa e inevitabile caos.A maggio ci fu un cedimento in via Damiano Chiesa e a giugno, poco distante, quello in via Attilio Friggeri. Il 19 settembre si aprì una buca in via Festo Avieno e il 10 ottobre una voragine in via Cesio Basso. Un quartiere groviera: «Un pollaio - denunciano i residenti - pieno di reti a transennare i pericoli».riproduzione riservata ®