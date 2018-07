Balduina, grande schermo Veloce come il vento

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Cinema Balduina raddoppia e inaugura oggi la seconda edizione nella location della scuola elementare G. Leopardi (capienza, 200 spettatori) all'interno del parco delle Vittorie. Quattordici i titoli in programma - La bella e la bestia, La forma dell'acqua, Come un gatto in tangenziale e molti altri - e tanti gli ospiti che si alterneranno prima della proiezione. Tra i primi, Matteo Rovere (foto), regista che presenterà il proprio film Veloce come il vento, l'attrice comica romana Michela Giraud e il gruppo beat Statale 66. Non solo cinema: il pubblico potrà visitare una mostra fotografica sul quartiere, curata dall'Associazione Balduina che cura l'intero evento, assistere a spettacoli live, presentazioni e convegni su temi cari alla zona (come quello geologico), prendere un aperitivo o gustare uno street food delle tre diverse Ape car.