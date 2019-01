Baldissoni diventa vicepresidente esecutivo

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Baldissoni è il nuovo vicepresidente esecutivo della Roma. A comunicarlo ieri è stato il club attraverso una nota ufficiale in cui è stato reso noto anche il nome del nuovo amministratore delegato: Guido Fienga, dal 2013 Strategy and Media Director. Una nomina, quella dell'ad, lasciata vacante dopo le dimissioni di Gandini. «Guido condurrà la società verso la prossima fase del nostro percorso di crescita - le parole di Pallotta - Sarà lui il responsabile delle attività quotidiane e dei progetti a lungo termine del club, nel processo che sta portando la Roma a diventare una società economicamente sostenibile e di successo». Nell'ambito di questi cambiamenti, come detto, Baldissoni sarà promosso a vicepresidente esecutivo. «Il nuovo ruolo consentirà a Mauro di dedicarsi maggiormente alla visione d'insieme del Club - ha proseguito Pallotta - portando a termine il progetto legato allo Stadio della Roma, step fondamentale per consentire alla nostra società di competere sul campo ai più alti livelli possibili». Resta ancora senza nomina, invece, Totti. (F. Bal.)riproduzione riservata ®