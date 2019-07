Balbo: «È un campione, io lo prenderei subito»

ROMA - Centosettantuno gol in carriera e una doppia casacca in comune: quella del River Plate e quella dell'Argentina. Abel Balbo, uno scudetto in giallorosso e un ricordo indelebile lasciato in curva Sud, non ha dubbi sul Pipita: «Gonzalo Higuain è un campione, uno dei più forti attaccanti del mondo. Ha ragione Petrachi: chi lo mette in dubbio è folle». Ancora oggi, nonostante l'annata nera passata tra Milan e Chelsea. L'ex bomber anni 90 di Udinese, Parma e Roma rincara: «Non crederete mica che ha smesso di segnare? Gonzalo è un attaccante completo e segna gol pesanti. Lo ha fatto pure col Milan finché le cose giravano. Lo prenderei di corsa, in una piazza come Roma poi troverebbe tanti stimoli come accaduto per esempio a Batistuta». Balbo è uno dei 5 argentini (insieme a Batistuta e Crespo) ad aver superato quota 100 gol in serie A. Gli altri due, appunto, sono Higuain e Icardi. «Anche Mauro è uno che può fare la differenza, ma si tratta di due tipi di attaccanti diversi. Icardi è più egoista, verticalizza di più e cerca la velocità. Higuain invece dialoga con il reparto, ama giocare pure fuori dall'area coi compagni. Un po' come Dzeko e un po' come ero io. Secondo me è più ideale con un assetto a punto unica con i trequartisti alle spalle». (F.Bal.)

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

