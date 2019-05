Bakayoko-Milan, tregua armata

Luca Uccello

MILANO - La pace dopo la tempesta? Può essere, anche se a naso, in casa Milan sembra andare in scena una tregua armata. Gattuso e Bakayoko si sono chiariti nello spogliatoio di Milanello, come promesso dal tecnico rossonero. Un faccia a faccia avvenuto alla presenza anche di Leonardo e Maldini, dove il tecnico ha spiegato tutta la sua rabbia.

Bakayoko, da parte sua, ha ribadito il suo pensiero. Lo ha fatto su Twitter anche prima di ritrovarsi a Milanello, dove ha poi cercato di giustificarsi: «L'allenatore si è rivolto a me con termini che non mi aspettavo e io stavo solo ripetendo le sue parole. Niente più. Io non mi sono rifiutato di entrare in campo». Poi il francese chiude così: «Mi sembra che le immagini parlino da sole. Io avevo un unico desiderio: entrare in campo e aiutare i miei compagni come ho sempre fatto e come farò fino alla fine della stagione».

Ora la domanda, che troverà una risposta probabilmente solo sabato qualche ora prima di scendere in campo contro la Fiorentina al Franchi, è se Bakayoko farà parte ancora del progetto tecnico di Rino. A pesare sulla decisione del tecnico rossonero c'è la classifica, la Champions è tornata possibile (-3 punti dall'Atalanta) e le assenze in mezzo al campo che hanno colpito ancora una volta il suo Milan come un'epidemia.

Di sicuro Baka ha deluso il club dopo averlo rilanciato dall'anonimato proprio grazie alla fiducia di Ringhio. Dallo spiacevole episodio della maglia di Acerbi, ai continui ritardi agli allenamenti che hanno costretto Gattuso a dare un segnale forte a tutta la squadra. E come se non bastasse, un atteggiamento sbagliato nel momento del bisogno con Biglia costretto a uscire dal campo.

