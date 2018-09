Bagni a Fontana di Trevi e centurioni senza regole

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fontane di Roma, è sempre attrazione fatale. Ma i turisti non si limitano ad ammirarle, ci si mettono a mollo, si rinfrescano nella Storia. Nel weekend i caschi bianchi del I Gruppo ex Trevi hanno fermato e sanzionato altri tre turisti per essersi bagnati nelle fontane monumentali della capitale.È toccato prima ad una turista di nazionalità tedesca di 41 anni, che nella tarda serata di sabato aveva immerso i piedi all'interno della Barcaccia, la fontana barocca al centro di piazza di Spagna. All'alba di ieri invece ad essere sanzionata è stata una coppia di turisti ventenni di nazionalità inglese, appena entrati insieme dentro la Fontana di Trevi.Massima severità dei vigili anche nei confronti di due centurioni fermati al Pincio e multati con 400 euro ognuno. Chiedevano mance per farsi fotografare al fianco di turisti. Ai due figuranti, romeni di 34 e 45 anni, sono stati anche sequestrati i capi d'abbigliamento, come previsto dall'ordinanza sindacale che sancisce il divieto di qualsiasi attività incentrata sulla disponibilità a essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico, in fotografie o filmati.(S. Uni.)