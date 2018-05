Baglioni bis, super Claudio e la Rai punta a vincere facile

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroROMA - Viale Mazzini apre le danze per il prossimo Sanremo. E il là all'orchestra lo dà il direttore generale. Secondo Mario Orfeo ci sono ottime possibilità che si vada incontro a un Baglioni bis (nella foto). Ma tra il dire e il fare non c'è di mezzo solo il mare, bensì i soldi. Diciamo che la trattativa è cominciata. Nel cda Rai di oggi il dg confermerà la disponibilità del cantautore, seppure esista il rischio di rivedere il budget. L'entourage di Baglioni ha già fatto intendere che non basteranno i 650 mila euro del febbraio scorso (stesso compenso di Carlo Conti), ce ne vorranno 200 mila in più.Nell'ultimo festival un milione e 300 mila è stato il budget per il direttore artistico, Hunziker e Favino. Ma per Baglioni il 2018 è memorabile perché combacia con i suoi 50 anni di carriera, da immortalare nel tour autunnale, che sarà preceduto dal concerto di settembre all'Arena di Verona, evento Rai in esclusiva. Il ritocco al budget sarebbe motivato dagli ascolti super, contro previsioni e pessimismo della vigilia. In passato Paolo Bonolis e Giorgio Panariello si intascarono un milione di euro ciascuno, così come la coppia Fazio-Littizzetto, Gianni Morandi 800 mila.Occhio però, perché dietro l'angolo di Raiuno c'è sempre Fiorello. È stato proprio lo showman siciliano come ha specificato Orfeo al Festival della Tv di Dogliani - a parlare di un ritorno a Raiuno nel mese di novembre. Ovviamente a Viale Mazzini sono propensi a spalancare il portone d'ingresso, un po' meno a mettere mano al budget. E Fiorello costa. Per lui c'è già lo spazio nel palinsesto (il lunedì in prima serata, con Fabio Fazio a seguire). Ma se la trattativa Baglioni si dovesse complicare, chissà che non si possa prendere la palla al balzo e aprirne un'altra con lo showman siciliano. Costa meno la fava, rispetto ai due piccioni.