Baby scienziati alle prese con dinosauri e vulcani

Federica PicciniTutti in pista per il Gran Premio delle Scienze. Gli avventurosi scienziati, durante le vacanze in città, potranno sfidarsi e sfrecciare tra le sale e l'ampio giardino esterno del museo, a suon di esperimenti, prove e gare scientifiche, per immergersi nel mondo della scienza. Tre i temi rivisitati e proposti in versione gioco - ogni settimana verrà ripetuta a rotazione per tutto il periodo estivo -, Terre Emerse, Fenomeni Naturali e Creature Preistoriche.Nel corso di ciascuna settimana sono previste due giornate di escursione (il martedì e il giovedì) in parchi naturali, ville cittadine e musei. Mentre il mercoledì pomeriggio sarà invece dedicato all'E-science attività ludiche e giochi scientifici in inglese. Nel corso del GP Terre Emerse si andrà alla scoperta delle specie animali che abitano foreste, deserti, praterie e montagne. La settimana del GP Fenomeni naturali è per testare, sperimentare e verificare i fenomeni che avvengono sul pianeta Terra. Dalle eruzioni vulcaniche alle onde bioluminescenti, ai deserti fioriti.Infine GP Creature Preistoriche, per vivere in compagnia di creature preistoriche e resti fossili. Una sfida fra ere geologiche, glaciazioni e terrificanti rettili del giurassico, ovvero gli eventi che hanno permesso l'origine della vita.riproduzione riservata ®