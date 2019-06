BABY LADRI

Emilio Orlando

Era una banda temutissima tra gli adolescenti dei Castelli Romani. La giovanissima età dei componenti non era proporzionale alla pericolosità dei sui componenti tutti e tre finiti in manette. Tra gli arrestati dai carabinieri della compagnia di Frascati figura anche il ladro sedicenne ferito con un colpo di pistola a Monterotondo dal proprietario di un appartamento, dove stava rubando con altri complici.

Era stato subito rimesso in libertà, dopo un breve ricovero in ospedale per la ferita d' arma da fuoco, aveva ricominciato a delinquere. Ad Andrea Pulone, l'uomo di Monterotondo che sparò venne riconosciuta la legittima difesa, alla luce della nuova legge che era stata approvata il giorno prima del furto. Questa volta, con un modus operandi sempre più freddo e lucido, il sedicenne albanese ma nato in Italia, con due coetanei ha rapinato a Montecompatri, in provincia di Roma la minicar ad un adolescente.

Come in un film d' azione, mentre quest' ultimo percorreva via della Valle di Montecompatri, la baby gang a bordo di un'autovettura lo affiancava e speronava buttandolo fuori strada. Con uno scatto violento i tre sono piombati addosso alla vittima che ha reagito. La reazione ha provocato la fuga dei giovani malviventi che sono fuggiti.

Le indagini che sono scattate subito dopo la denuncia del ragazzino, a cui gli investigatori hanno mostrato un album di foto segnaletiche per il riconoscimento, hanno portato nel giro di poche ore all' identificazione ed all' arresto dei responsabili. La procura dei minorenni li ha indagati per i reati di rapina aggravata e per la violazione al codice della strada di guida senza patente. Tutti e tre sono stati accompagnati nel cento di prima accoglienza Virginia Agnelli.

Nella stessa zona già da mesi erano stati denunciati episodi di rapine microcar, con lo stesso sistema adottato per l'altro giorno. Non si esclude infatti, che la banda di minorenni, tutti residenti poco distante da dove sono avvenuti i colpi possa essere responsabile anche di questi altri episodi.

