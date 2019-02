Baby Darwin alla scoperta degli animali velenosi

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniRagni, serpenti, scorpioni e tarantole. I piccoli Darwin non possono lasciarsi scappare un appuntamento molto educativo. Quello con l'evento di Scienza divertente, Animali velenosi. Denti, tentacoli e pungiglioni sono solo alcune delle strutture velenifere di cui dispongono gli animali velenosi. Ma quale utilità ha il veleno per gli animali? Come riconoscere la velenosità e la pericolosità di alcune specie? Nel corso dell'attività si scoprirà qual è la funzione del veleno come strumento di difesa, di attacco e cattura di alcune tra le specie più velenose che popolano la Terra. Domenica invece nel corso di Scienzofficina si parla della comunicazione tra animali. Tutti gli animali si scambiano informazioni. Usano un linguaggio che non è fatto di parole, ma di suoni e versi, odori, segni visivi e specifici comportamenti. Per esempio agitano la coda, muovono le orecchie o battono le ali. Nel corso dell'officina-scientifica si scoprirà chi ringhia, chi canta, chi bramisce. Infine come ogni prima domenica del mese tornano le passeggiate scientifiche. A partire dalle 10,45, a scadenza di ogni ora circa, i visitatori saranno guidati da un esperto ricercatore ed educatore museale per scoprirre i segreti delle affascinanti specie presenti nel museo».