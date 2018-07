Baby calciatori sepolti farli uscire è un incubo

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoLi hanno trovati, ok. E sono tutti vivi, dopo nove giorni sepolti vivi nella grotta sommersa dall'acqua, un chilometro sotto la superficie. Ma tirarli fuori dall'incubo è tutt'altro paio di maniche. E come negli ultimi nove giorni, il coefficiente tempo continua ad essere la discriminante tra la vita e la morte. Perché le piogge monsoniche non accennano a diminuire, in quella zona nel nord della Thailandia dove si trova la grotta di Tham Luang che con questo dramma ha addosso gli occhi del Mondo.Dopo il primo contatto di lunedì con un gruppo di sommozzatori britannici, i 12 ragazzini della squadra di calcio e il loro allenatore hanno ricevuto da un commando di sette seals thailandesi cibo e acqua. Con i sub c'erano anche un medico e un infermiere. Sono deboli come uccellini, hanno raccontato, dopo nove giorni a digiuno e a succhiare l'acqua che stilla dalle pareti. «Che giorno è oggi?» le prime parole rivolte ai soccorritori. E subito: «Mangiare, mangiare». «A malapena si reggono in piedi» ha detto il medico. E nessuno di loro sa nuotare. Estrarli diventa così un'operazione molto complessa. Portarli via sott'acqua lungo cunicoli che i sub più esperti del mondo hanno percorso in sei ore è un'impresa quasi disperata. Per questo in un primo momento l'idea era rifocillarli affinché si mettessero in forze mentre le idrovore continuano a pompare via l'acqua. Ma ci vorrebbero giorni e giorni, e il monsone non dà tregua. L'operazione deve concludersi prima che le acque si alzino di nuovo. Si tenterà un'altra via: dalla Svezia sono arrivate delle speciali maschere subacquee che permettono di respirare anche a chi non si è mai immerso. Con quelle dovrebbero essere portati fuori. Ad uno ad uno.riproduzione riservata ®