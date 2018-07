Babbo Natale? Ora è al mare

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabrina QuartieriMancano ancora cinque mesi al vero Natale, eppure in Danimarca c'è un'allegra ciurma di Babbi e Mamme Natale, folletti e elfi provenienti da ogni parte del mondo che si sta radunando proprio in questi giorni, dando vita alla 61esima edizione di una kermesse davvero speciale. Come afferma Santa Jim, un simpatico occhialuto con barba lunga e immancabile cappello rosso che è volato (senza slitta nè renne) da Hong Kong: «Sono un Babbo Natale da 27 anni e vengo qui dal 2013, per unirmi a una grande famiglia che vuole diffondere il più possibile lo spirito allegro del Natale».A Bakken infatti, il parco divertimenti a pochi chilometri da Copenaghen rinnova la curiosa tradizione del World Santa Claus Congress, un summit ideato nel 1957 da un leggendario intrattenitore, autoproclamato Professor Tribini, deciso a onorare il 25 dicembre una seconda volta all'anno. Ovvero quando gli impegni con officine di giocattoli, slitte volanti, renne e regali da consegnare sono meno stringenti. E proprio oggi, il più antico raduno del mondo (nel suo genere) ha cominciato a animare questo angolo di Nord Europa che, fino al 26 luglio, vedrà alternarsi parate, giochi e spettacoli aperti al pubblico.Realizzato in collaborazione con l'organizzazione Danish Santa Claus Guild, l'appuntamento prevede un fitto programma: il tour in barca a Copenaghen, la sfilata di Babbi e Mamme Natale, le parate (stavolta a Bakken) con tanto di orchestra di spassosi folletti agli show pomeridiani dedicati alle famiglie.E se domani, 24 luglio, sarà la volta dell'immancabile bagno annuale nella spiaggia di Bellevue, con il tradizionale tuffo nelle acque fredde del Mare del Nord (in bikini rosso natalizio con inserti di eco-pelliccia per lei, intero a righe per lui), il 26 luglio si assisterà invece al Santa Penthalons, una sfida in cui due team (uno danese e l'altro internazionale) si contenderanno i primi posti a colpi di performance sportive.Per i bambini buoni che assisteranno alla kermesse, sono già pronti regali a volontà che, almeno in Danimarca, arriveranno in piena estate.