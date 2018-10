AZZURRI... PICCINI

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - L'ultima tentazione di Roberto Mancini? Cristiano Piccini, difensore del Valencia (che lo ha blindato con una clausola da 80 milioni). Fiorentino di nascita, 26 anni, ma ha trovato il suo centro di gravità (permanente) in Liga (tra il Betis Siviglia e un'esperienza in Portogallo allo Sporting). Una sola stagione in A, a Livorno (2013-14): 20 presenze. Sarà lui a sostituire D'Ambrosio, che ha dato forfait (come i rossoneri Romagnoli e Cutrone).In serata anche problemi per Zaza. Beh, l'avvicinamento all'amichevole di domani a Genova con l'Ucraina e soprattutto la sfida di domenica in Polonia, decisiva per le sorti azzurre nella Nations League, non è certo iniziata sotto i migliori auspici.Il ct sceglie un'altra Italia sperimentale, dopo quella (fallimentare) vista in Portogallo a settembre. Mancini chiede ancora un po' di tempo: «Anche se la pazienza non è un termine contemplato nel nostro calcio», sospira il Mancio, che pensa alla gara a Genova: «Dove cercheremo di portare qualche ora di gioia a una città colpita da una tragedia».E soprattutto a pochi giorni dalla trasferta in Polonia decisiva per i piazzamenti in Nations League.Il rischio retrocessione è dietro l'angolo per gli azzurri che hanno pareggiato (1-1) all'andata con Lewandowski & C. e perso (1-0) in casa del Portogallo campione europeo in carica, ma è una prospettiva che per adesso non sembra preoccupare il ct: «Siamo ancora in ballo nella Nations League e comunque il nostro vero obiettivo è qualificarci per l'Europeo 2020, abbiamo intrapreso una strada non semplice però sono convinto che possa essere quella giusta, non dimentichiamoci che contro i portoghesi abbiamo giocato con una squadra Under 23». Staremo a vedere.