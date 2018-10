AZZURRI IN CAMPO

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Coraggio e applicazione. Sono queste le parole chiave di Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida al Paris Saint Germain, una montagna con alla vetta Neymar, Mbappé e Cavani che il Napoli non ha paura di scalare. «Noi siamo qui perché avremo il coraggio di giocare bene. Se non hai coraggio puoi anche stare a casa», dice il tecnico emiliano e sembra mandi un messaggio ai suoi giocatori che, in attesa dell'11 che andrà in campo al Parco dei Principi (ore 21, SkySport). Insigne sembra aver recuperato; gli azzurri sono in testa al girone dopo 2 turni e la sfida di Parigi sembra già uno spareggio. Milik, con Mertens carta da giocarsi per accelerare in corsa. Ma tante sono le scelte su cui c'è attesa, a cominciare dal centrocampo, dove al fianco di Hamsik e Allan si giocano un posto Fabian Ruiz e Zielinski, mentre in difesa si potrebbe ripetere l'esperimento vincente di Maksimovic a destra al posto di Hysaj.