Azzolina sfida Salvini «Confronto in tv con lui»

«Non ho capito quale è la credibilità di Salvini per salire in cattedra: ha votato per il taglio di 8 miliardi alla scuola, è abituato a illuderli gli italiani». Così, rispondendo ad una domanda di Maria Latella a Radio 24, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha replicato al leader leghista, dicendosi anche pronta a un confronto con lui: «Sono disposta a fare un confronto tv che ho chiesto ma si è defilato: è scappato? Si nasconde dietro i social? Se è disposto a parlare di scuola seriamente e non fare propaganda io ci sto».

«La incontro dove vuole e quando vuole - la replica di Salvini - Ma invece di perdere tempo ad insultarmi, la signora farebbe meglio ad ascoltare insegnanti, presidi, famiglie e studenti dimenticati dal ministro più incapace di sempre».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 05:01

