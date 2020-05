Azienda in crisi, imprenditore si toglie la vita

Aveva riaperto l'azienda due giorni fa, dopo due mesi di lockdown. Ma non ce l'ha fatta a superare l'angoscia per il futuro: stipendi e fornitori da pagare, il mercato fermo. Così si è impiccato nel capannone della sua azienda alla periferia est di Napoli.

La vittima è un piccolo imprenditore di 57 anni, Antonio N., titolare di un'azienda nel quartiere di San Giovanni al Teduccio: si occupava di allestimenti di negozi di ogni genere. A detta di familiari e amici, l'uomo era oppresso dalle conseguenze della crisi economica legata al coronavirus. Quando l'imprenditore non è tornato a casa, martedì sera, i familiari hanno dato l'allarme. II vigili del fuoco hanno forzato la serratura del capannone e hanno trovato il cadavere. L'imprenditore ha lasciato una lettera d'addio, sequestrata dalla procura di Napoli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA